Borghetto Vara, maxi esercitazione antincendio

Il campo volo di Borghetto Vara al centro di un aggiornamento sul campo dei Vigili del fuoco. Nei giorni scorsi, le strutture gestite da Alivara sono state lo scenario di una imponente esercitazione antincendio. Un addestramento destinato ai Dos, acronimo che sta per Direttore operazioni di spegnimento, attività legata alla lotta antincendio boschivo. Una figura che è il responsabile delle operazioni e ha il compito di coordinare le squadre a terra sia dei vigili del fuoco sia dei volontari dei gruppi di antincendio boschivo, nonchè tutti i mezzi aerei, siano essi elicotteri o canadair. Quest’ultimo è stato al centro dell’addestramento organizzato in media Val di Vara. I dodici Dos, intervenuti da tutta la regione, hanno potuto fare un ripasso delle necessarie operazioni di gestione del mezzo aereo. "Le indicazioni pervenute da terra verso il velivolo, consistono in primo luogo per la gestione della sicurezza, indicando tralicci, ostacoli ed eventuali altri veicoli in volo e al fine dello spegnimento, traiettorie e zone da coprire con il lancio. Effettuato quest’ultimo il Dos comunica all’aeromobile l’esito del lancio, se è stato efficace ed ha raggiunto il target prefissato" spiegano dal comando centrale dei Vigili del fuoco Liguria, che ha organizzato l’attività di addestramento.