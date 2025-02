Un’esibizione... Special a Sanremo. I cantanti Anffas per l’inclusione

Sanremo, terra di fiori, di Festival e di... inclusione. Come una nave, che solca sempre nuovi mari, il coro dello Special Festival con operatori, accompagnatori, famigliari delle Anffas della Spezia, di Sanremo, di Firenze, di Pisa e di Rivarolo Canavese, è pronto a salpare verso una nuova meta che fino a pochi mesi fa era solo un sogno: Sanremo. "Ebbene sì, il nostro meraviglioso coro si esibirà su un palco molto prestigioso – spiega la responsabile Alessia Bonati –, anche se, purtroppo, non sarà quello dell’Ariston, ma quello dell’Opera del Casinò di Sanremo, dove siamo stati invitati a partecipare a ‘Sanremo per il sociale’".

Si tratta di una rassegna ideata per parlare di diversità, che ritorna quest’anno a Sanremo tra le iniziative collaterali al Festival della Canzone Italiana, patrocinata dalla Rai e dal Comune di Sanremo. Fedele allo spirito che fin dall’inizio l’ha animata, tratterà anche in questa edizione di progetti artistici, culturali e scientifici realizzati da categorie sociali fragili. Quest’anno il format originario, realizzato nelle precedenti edizioni da Patrizia Del Vasco e Gino Aveta, si presenta con un importante ampliamento sempre curato dal duo autorale. Una struttura che include nuove partnership e tre diversi contenitori: ‘Un libro sotto le stelle’, organizzatrice di incontri con gli autori e l’editoria nazionale; ‘Guardami Oltre!’ - all’interno del quale sarà l’Anffas – , con la presentazione di progetti artistici a sostegno di categorie sociali fragili; ‘Festival Zone’, con appuntamenti dedicati all’intelligenza artificiale a servizio della musica e del sociale. I cantanti speciali si esibiranno con il coro domani, a partire dalle 15.30 (presumibilmente dopo le 16.30) e le esibizioni continueranno con Simone ‘Simi’ Bianchi e Cristal, ed i beniamini di casa Gabriele e Debora. "Siamo sicurissimi che sarà un’esperienza unica, come unico è il progetto Special Festival ideato da Anffas La Spezia e Premio Lunezia. La terza edizione, che si è svolta al Teatro Civico della Spezia, ha evidenziato come la musica possa essere uno strumento meraviglioso con il quale le persone con disabilità intellettiva possano esprimere le proprie emozioni, le proprie abilità, trasmettendole alle persone che assistono alle loro performance. Abbiamo promosso una concezione della disabilità intesa come ‘diversa abilità’, sottolineando la possibilità per le persone con disabilità intellettiva di raggiungere obiettivi personali, significativi e gratificanti. Abbiamo vissuto meravigliosi momenti di inclusione e respirato un’aria speciale di felicità e serenità. E così sarà anche a Sanremo. Infine, un ringraziamento speciale va alla Marina militare, che anche in questa iniziativa ci affiancherà così come da sempre ci supporta in numerose attività".

Marco Magi