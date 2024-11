"Una zona franca doganale a Santo Stefano"

Una Zona franca doganale per dare ulteriore slancio all’area retroportuale di Santo Stefano magra e rendere ancora più conpetitivo il ’sistema Spezia’. A proporlo, nel corso della tavola rotonda che ha aperto la seconda giornata dell’evento ’A bridge to Africa’, il leader dell’associazione degli Spedizionieri della Spezia, Alessandro Laghezza. intervenuto in qualità di imprenditore, Laghezza nel proprio intervento ha esaltato le potenzialità del retroporto spezzino, lancia ndo la proposta a istituzioni e stakeholder. "La Zona logistica semplificata rappresenta un vantaggio, ma ci sono gli spazi per fare un passo in più, creando una Zona franca doganale dove ospitare merci allo stato estero e di svolgere in maniera semplificata le procedure doganali. Questa modalità si presterebbe benissimo per le nostre aree interne, come quello di Santo Stefano Magra, dove ci sono gli spazi e le caratteristiche giuste per crearla. Un progetto concreto, la Zls c’è, si tratta di concordare l’area con gli operatori privati e con l’Autorità portuale per dare vita a un’iniziativa che potrebbe rilanciare ancora i nostri traffici, offrendo facilitazioni enormi alle aziende". Il regime di zona franca permette di introdurre e detenere in queste aree intercluse le merci estere in sospensione dal pagamento dei diritti doganali. "In Nord Africa e nel resto del mondo ci sono centinaia di zone franche doganali che sono volano di sviluppo importantissimo per l’economia di quel paese".

mat.mar.