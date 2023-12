"Una tragedia sfiorata. Ora serve chiarezza"

Quanto accaduto alla ’Fontana’ ha scatenato anche la polemica sul fronte politico. Il gruppo consiliare del Pd ha presentato, con Marco Raffaelli primo firmatario, un’interpellanza all’amministrazione per chiedere "quali siano stati i motivi che hanno causato il crollo del soffitto, quali interventi saranno attivati e per quanto tempo l’edificio dovrà restare chiuso". Sulla stessa lunghezza d’onda l’interpellenza di Massimo Lombardi (Rc) che chiede "se esiste un piano di verifica, eseguito da tecnici abilitati, delle strutture scolastiche del territorio comunale e qual è lo stato di salute generale dei fabbricati dei nostri plessi scolastici". Infine Azione in una nota chiede "risposte certe sulle responsabilità dopo il crollo del soffitto. Poteva essere una tragedia, le nostre scuole richiedono quasi tutte lavori urgenti di manutenzione seria".