Una targa per Mannocci nel cortile della Pia Casa

Una targa che porta il suo nome e che con la cerimonia di scopertura mette il sigillo a un progetto fatto di amore e ricordo, lanciato dagli amici con il supporto della famiglia: il cortile della scuola della Pia Casa di Misericordia nella scalinata Quintino Sella è stato intitolato a Francesca Mannocci. Grazie a una raccolta fondi e ad un lungo lavoro, lo spazio è stato restaurato e migliorato in memoria dell’architetto mancato prematuramente nel 2022, a soli 49 anni. I suoi amici e i suoi cari, molti dei quali anch’essi architetti, hanno disegnato il cortile con un progetto finalizzato ad abbattere le barriere architettoniche, arricchito con le sedute per i tanti bambini che lo frequentano e altre migliorie. A finanziare l’opera di restauro, l’impegno congiunto dei tanti che hanno voluto contribuire alle raccolta fondi effettuate tramite l’organizzazione di tante iniziative in sua memoria – cene, aste di quadri donati dai pittori locali, lotterie –, con cui sono stati messi insieme 18mila euro e la fondazione Magnetto di Torino, che ha raddoppiato l’importo.

C.T.