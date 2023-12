Una stretta contro l’alta velocità. A Ceparana un altro autovelox. Statale e provinciali sotto la lente

Un nuovo autovelox sulla statale e cinque box installati in diverse aree del centro urbano di Ceparana per ospitare uno speed velox attraverso cui gli agenti potranno contestare sul momento l’eccesso di velocità. Il Comune di Bolano accelera sulla sicurezza stradale: nei giorni scorsi, la giunta ha varato un piano ad hoc dedicato alle aree urbane del paese. Sulla statale 330 di Buonviaggio, nel tratto che porta ad Albiano Magra, verrà installato un autovelox fisso. Nell’area urbana verranno invece installati cinque box, all’interno dei quali sarà posizionato lo speed velox in dotazione alla Polizia locale. "Queste strutture – dice il sindaco Alberto Battilani – verranno installate per prevenire ed eventualmente reprimere le violazioni commesse dagli automobilisti. L’elevata velocità, soprattutto nei centri urbani, è una delle cause principali dei sinistri stradali: l’obiettivo è di ridurre l’elevato tasso di incidentalità". I box saranno installati in via Italia, in via Genova in prossimità dell’ex area Cappelli, nei pressi del parco giochi di Canevella, all’incrocio tra via Genova e via Chiodo, e in via Romana nei pressi della farmacia (nella foto). "Queste misure – aggiunge il vicesindaco Paolo Adorni – seguono altre messe in atto da questa amministrazione: i segnalatori luminosi, gli attraversamenti pedonali rialzati e le telecamere sulle direttrici di accesso e uscita dal nostro comune, misure finalizzate a rendere più sicure le nostre strade".

Matteo Marcello