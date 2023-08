Una settimana di appuntamenti e spettacoli

Diversi appuntamenti per l’Estate levantese, a cominciare dal giorno di Ferragosto quando, dalle 18 alle 2, nel centro ecco, appunto il ‘Ferragosto levantese’. Tra gli spettacoli: ballo liscio con l’orchestra Sabrina, concerto di musica rockpop anni ’80 con i Fingerlips e spettacolo itinerante ‘Meduse e farfalle luminose’ oltre alla Discobeach. Domani, mercoledì, dalle 8 alle 24, nelle vie del centro la Fiera di San Rocco mentre dalle 21 ‘Giochi di bandiera sotto le stelle’, un corteo nel centro città, con spettacolo in piazza Cavour del gruppo Borgo e Valle di Levanto. Giovedì 17 agosto, in Sant’Andrea, alle 21.30, ‘La maestosità del violoncello e del pianoforte’, concerto dei musicisti sudcoreani Hayoung Choi e Jeung Beum Sohn. Alle 21.30 in piazza Cavour, per il festival Nuove Terre, è in programma ‘Curie’, monologo di e con Silvia Elena Montagnini. Venerdì, sul lungomare, in piazzetta Rosa dei venti, ‘Festa del turista’.