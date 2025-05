’Eleven eleven’ danza agli Impavidi. Ultima tappa verso ’Fisiko 2025!’

Giornate ricche di appuntamenti al teatro Impavidi. Domani e venerdì sera in programma gli ultimi eventi di ‘Profeti in Patria’, la rassegna dedicata ai talenti under 35 nati e cresciuti nella nostra provincia che hanno lasciato il territorio di origine per motivi di studio e lavoro, mentre dopodomani, uno spettacolo in anteprima, darà il via all’ultima tappa del viaggio verso Fisiko! 2025. ‘Noi Protozoi’ è il titolo dello spettacolo diretto da Anna Chiara Colombo e scritto a quattro mani con Jonathan Lazzini che andrà a chiudere la rassegna ideata dagli Scarti con un doppio appuntamento ad Ridotto degli Impavidi fissato per domani alle 20.30 e venerdì alle 19.30. In scena uno spettacolo surreale e grottesco, che indaga le tematiche di potere, divisione e apparenza. Con ‘Noi Protozoi’ Anna Chiara Colombo - diplomata all’accademia nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico, nonché uno dei volti della serie Sky Romulus - affronta la scrittura con la stessa urgenza che l’ha portata al teatro portando in scena il bisogno di indagare, attraverso il corpo e la parola, le contraddizioni dell’essere umano. Un’opera che non vuole lasciare il pubblico indifferente, ma al contrario coinvolgerlo in un gioco teatrale in cui il confine tra realtà e grottesco si fa sempre più labile.

Al suo fianco ci sarà Jonathan Lazzini diplomato alla scuola Luca Ronconi del Piccolo Teatro di Milano, che grazie anche alle sue collaborazioni con registi come Antonio Latella e Emanuela Giordano, si è affermato come una delle voci emergenti della scena teatrale italiana. Venerdì, alle 20.30, la danzatrice sarzanese Lara Pilloni e la coreografa tedesca Julia Monschau, co-fondatrici del Kollektiv Eleven si esibiranno sul palco del teatro Impavidi in ‘Eleven | Eleven’, uno spettacolo che esplora il Limbo come spazio sospeso tra desiderio e impossibilità, dove l’attesa si fa sostanza e dove le anime tendono verso l’irragiungibile.

Ricco di sguardi, ritmi e traiettorie, lo spettacolo vuole essere una riflessione sensibile sulla condizione umana, un invito a sostare nel dubbio e ad abitare l’attesa come possibilità di appartenenza e rinascita. I biglietti per assistere a tutti gli spettacoli in programma agli Impavidi sono disponibili su Vivaticket e alla biglietteria del teatro, aperta dal lunedì al sabato dalle 9.30 alle 13 e il giovedì anche dalle 16 alle 19. Per qualsiasi informazione contattare il 3464026006.

Elena Sacchelli