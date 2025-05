Suona la ’Rapsodia italiana’

Dopo il successo delle prime tre date (con la chiusura delle tappe fezzanesi) la XXXIII Rassegna Internazionale d’Organo presenta alla Spezia un giovane talento italiano del panorama organistico internazionale: Tommaso Maria Mazzoletti in scena con il concerto dal titolo ‘Rapsodia Italiana’ domani alle 18.45 nella chiesa dei Santi Giovanni e Agostino (organo originariamente Serassi 1823). Per la kermesse a cura dell’associazione musicale César Franck, realizzato con il contributo di Fondazione Carispezia e Comune della Spezia, Mazzoletti suonerà musiche di artisti quali Bossi, Frescobaldi, Zipoli, Sperati, Petrali, Mazzoletti e Yon, in un evento ad ingresso libero.

Novarese, classe 1991, Tommaso Maria Mazzoletti è un organista, concertista e direttore artistico, enfant prodige con formazione pianistica e organistica, studi al Conservatorio di Novara e poi al Ghedini di Cuneo, dove con Massimo Nosetti s’è diplomato in organo e composizione. Successivamente ha proseguito la sua formazione con Emanuele Vianelli, Fausto Corporali e Pierre Meà fino al Master – a soli 25 anni – in interpretazione musicale e concerti alla Haute Ecole de musique di Ginevra, questo conseguito con Alessio Corti, ospite del Suono del Tempo lo scorso venerdì, per la seconda tappa fezzanese.

Master presto viene raddoppiato col prestigioso titolo di Master en interprétation musicale spécialisée - Soliste alla Haute Ecole de musique di Losanna nella classe di Jean-Christophe Geiser. Dopo una decade da titolare all’Abbazia medievale di San Nazzaro Sesia e alla Cattedrale di Vercelli, nel 2016 vince il concorso per il posto di organista titolare nei templi protestanti riformati di Gland e Vich. Nel 2017 col Pastore André Sauter, fonda l’associazione ‘Orgue en Jeux’, della quale è direttore artistico e presidente. Dal 2020 è organista titolare nella Chiesa cattolica di Ste-Thérèse a Losanna. Viene invitato regolarmente da concertista in festival e rassegne, statunitensi ed europee. Tra i numerosi riconoscimenti, per i suoi meriti ha ottenuto il Premio Nazionale delle Arti di Roma, conferito dal Ministero dell’Educazione, e il Prix Pierre Segond, ricevuto dallo Stato del Canton Géneve. Tra le opere incise: l’album ‘Virtuoso Organ Music’ e il cd ‘Danse Macabre’ con Ismez e il set di 3 cd ‘Pietro Alessandro Yon: the complete organ music works’.

Marco Magi