Una Santa Barbara in casa. L’esplosivo nascosto sotto le motociclette

Una tradizione spettacolare che può essere molto pericolosa, soprattutto se la fabbricazione di razzi, fuochi d’artificio e petardi non è sicura e adeguatamente controllata. In vista della fine dell’anno, momento più atteso per gli appassionati dei “botti“ le forze dell’ordine stanno intensificando i controlli proprio per contrastare il commercio di materiale altamente pericoloso. Gli agenti della polizia di Stato e la Guardia di Finanza hanno sequestrato in città e nel territorio spezzino un notevole quantitativo di materiale esplosivo denunciando i possessori. I poliziotti hanno sequestrato 33 candelotti cilindrici con miccia esterna, fabbricati artigianalmente e privi di marchio CE. Sono stati trovati n possesso di un uomo che è stato così denunciato per il reato di fabbricazione o commercio di materiale esplodente. Le verifiche sono state eseguite dal personale della squadra della divisione amministrativa della Questura della Spezia. L’uomo aveva acquistato il materiale da una ditta campana consultando il profilo social e poi ricevendo direttamente a casa, tramite corriere, il materiale scelto. Nella scatola intercettata dalla polizia erano presenti i 33 candelotti cilindrici con miccia esterna sequestrati. La polizia invita a festeggiare in sicurezza acquistando fuochi d’artificio solo da rivenditori autorizzati, ricordando che i prodotti devono esporre il marchio CE che ne garantisce la conformità alle norme vigenti.

La Guardia di Finanza ha invece sequestrato 65 chili di artifizi pirotecnici, contenenti oltre 10 chili di polvere pirica denunciando una persona per l’illegale detenzione di materiale esplodente. Il nucleo di polizia economico finanziaria delle Fiamme Gialle a a seguito di specifica attività info-investigativa hanno individuato un garage di Vezzano Ligure 252 pezzi di artifizi pirotecnici, tra cui materiale ad alto potenziale esplosivo, artigianalmente confezionato e privo di etichettatura e marcatura CE . Si trattava di bombe carta, cipolle e petardi conservati all’interno di scatole di cartone poste, tra l’altro, nei pressi di alcuni motocicli contenti carburanti all’interno dei serbatoi. Il garage oggetto dell’intervento è risultato essere nella disponibilità di un quarantaseienne residente in Val di Magra che è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica della Spezia.

I fuochi d’artificio rappresentano un problema per gli animali. Per questo l’associazione Enpa, ente nazionale protezione animali, ha suggerito una serie di comportamenti per aiutare i proprietari di animali a prepararsi al meglio ai botti di Capodanno. Tra i suggerimenti, tenendo conto che dallo spavento gli animali potrebbero anche fuggire, quelli di verificare che il microchip sia leggibile dal veterinario. Applicare una medaglietta di identificazione al collare e assicurarsi che la casa e il giardino siano a prova di fuga chiudendo tutte le porte e le finestre. In particolare è consigliato di mantenere il cane sicuro e calmo durante i fuochi d’artificio tenendolo in casa anche se abituato a vivere all’esterno. Oltre alla compagnia delle persone può essere utile la musica arricchendo la stanza con oggetti che aiutino l’animale a sentirsi a proprio agio. Può essere utile anche far indossare un cappotto aderente. L’uso di indumenti avvolgenti può esercitare una pressione calmante sul corpo del cane, aiutandolo a sentirsi più sicuro durante i momenti di stress.

