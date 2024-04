Una rivista bimestrale sull’arte, arriva la ’Startè Republic’ di Asti

È domani il giorno d’esordio di ‘Startè Republic The Free State of Art’, magazine edito da Brain, diretto dallo spezzino Paolo Asti, con art director Marco Condotti, presentato dal presidente della commissione Cultura ed Editoria della Camera dei Deputati Federico Mollicone, nella sala stampa della Camera, alle 14.30, in via della Missione 4 a Roma. Il primo numero della rivista, bimestrale, monotematica e tutta dedicata al mondo dell’arte, del design e più in generale dell’ambito culturale, sarà interamente focalizzata sul collezionismo. A declinare in modalità diversa la parola scelta per questo primo numero sono personalità del mondo dell’arte, della cultura, del giornalismo, dell’industria, e tre giovani donne con esperienze professionali significative: Nicolas Ballario, Emanuele Beluffi, Antonio Bettanini, Marco Buticchi, Antonio Ciacca, Giuseppe Cossiga, Umberto Croppi, Mario Dal Bello, Francesco Del Vigo, Valerio Dehò, Riccardo Di Santo, Volker W. Feierabend, Camilla Furio, Giuseppe Frangi, Giacomo Manzoni, Paolo Paganini. Aurelio Picca, Miriana Pino, Federica Vennitti, Dario Vergassola e Francesco Vaccarone con un testo dedicato al ricordo del giornalista e critico d’arte Enzo Di Martino scomparso l’8 aprile dello scorso anno. Il numero è dedicato Gaetano Pesce all’architetto, artista, designer nativo della Spezia e scomparso giovedì a New York. "È sempre un bene quando nasce un nuovo progetto editoriale – dichiara Mollicone –. Le prestigiose firme arricchiscono il volume e testimoniano l’importanza dell’iniziativa. Positiva inoltre la scelta del tema del primo numero al collezionismo, settore in perenne evoluzione". Orgoglioso Asti, presidente dell’associazione Startè, che ringrazia l’onorevole Mollicone per la disponibilità e gli sponsor "senza i quali non potremmo distribuire la rivista in gratuità dal sito www.starteitalia.it". Sarà possibile seguire la conferenza stampa in diretta web dal sito www.camera.it.

m. magi