Una rampa d’accesso alla spiaggia. Lerici vuole abbattere le barriere

La spiaggia della Venere Azzurra finalmente sarà facilmente raggiungibile anche dalle persone disabili. Il Comune di Lerici, sulla base della progettazione elaborata dagli studenti del cardarelli, ha deciso di investire 170mila euro per la creazione di rampe con cui le persone disabili potranno accedere in carrozzina sull’arenile. L’intervento fa parte di un primo lotto di opere pensate dall’amministrazione comunale per l’abbattimento delle barriere architettoniche, e arriva a stretto giro di posta dall’approvazione del Peba, il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche. "Gli interventi saranno realizzati per lotti che riguarderanno tutto il territorio" spiega Marco Russo assessore ai lavori pubblici, che sottolinea come per quest’anno siano stati pianificati "la rampa per accesso disabili alla spiaggia della Venere Azzurra, che da sola vale 180mila euro; l’eliminazione dei dislivelli lungo il tratto di passeggiata tra piazza Tarabotto e piazza Garibaldi nell’ambito dei lavori di riqualificazione della passeggiata; alcuni interventi già effettuati alla scuola Fiori sull’adeguamento dei servizi igienici e il posizionamento della segnaletica con pannelli tattili per l’orientamento dei disabili sensoriali a palazzo comunale, nella biblioteca, a teatro e negli ambulatori Asl, per un totale di 50mila euro di investimento". "L’eliminazione di queste barriere vuole assicurare che queste persone possano godere di tutti i diritti riconosciuti agli altri cittadini" aggiunge l’assessore al Welfare, Alessandra Di Sibio, che evidenzia come "la stesura di un Peba è un lavoro complesso ma necessario per rendere le nostre città inclusive e a misura di tutti i cittadini e le cittadine. Lo scorso anno abbiamo pubblicato un questionario per promuovere l’accessibilità. Un segnale di civiltà e modernità che Lerici vuole portare avanti per i propri cittadini e frequentatori". Grazie alla collaborazione con Mauro Bornia della Consulta per la Disabilità, e con Antonella D’Isanto dell’Unione Ciechi Italiani e Ipovedenti, Lerici è stata mappata per poter fare una valutazione obiettiva delle difficoltà che s’incontrano sul territorio. Molti sono stati gli spunti emersi ed utilizzati in seguito dalla ditta cui è stato dato l’incarico professionale per la redazione del Peba, la WeProject - Management for Urban Development.

Matteo Marcello