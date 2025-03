Una nuova scommessa in porto . Conclusi i lavori su molo Fornelli per favorire maggiori accosti

Si è concluso sul molo Fornelli l’intervento che consentirà la piena operatività degli accosti favorendo l’accoglienza di nuovi volumi di traffico. I lavori previsti dalla collaborazione tra Autorità di sistema portuale e La Spezia Container Terminal sono stati completati in anticipo rispetto al cronoprogramma di appalto dalla società Carlo Agnese. Il progetto ha previsto il riempimento con calcestruzzo delle cavità sottostanti il piede di appoggio dei cassoni, con l’ausilio di palancole in acciaio di contenimento infisse dalla banchina e successivamente tagliate su misura da squadre di sommozzatori operanti sul fondale marino. Da l’altro giorno dunque Lsct è tornata a garantire le operazioni di banchina del molo Fornelli Est. L’opera conclusa, oltre a preservare l’integrità dell’infrastruttura esistente, rappresenta un tassello strategico per gli sviluppi futuri del terminal, preparando l’area all’installazione di nuove gru di maggiore capacità, in grado di operare le Ultra Large Container Vessels di ultimissima generazione.

"Abbiamo lavorato in maniera sinergica con il terminal LSCT e con l’impresa Carlo Agnese spa - ha spiegato Federica Montaresi commisario straordianrio dell’Adsp – per potere garantire in tempi brevi la realizzazione dei lavori e la restituzione della banchina alla piena operatività. Ci siamo riusciti grazie alla professionalità e all’attenzione che tutti insieme, AdSP, Lsct e impresa, con tutti i tecnici e responsabili dei lavori, abbiamo dedicato a questo intervento con la consapevolezza della sua importanza strategica per fare del Porto della Spezia uno scalo sempre più attrattivo, competitivo e in grado di rispondere alle esigenze del mercato".

Il potenziamento garantirà efficienza e la competitività a lungo termine come è stato evidenziato da Alessandro Pellegri, Coo di Lsct. " L’intervento è un passaggio fondamentale nel potenziamento della nostra infrastruttura. Ci permette di rispondere in modo proattivo alle esigenze dei nostri clienti, supportando la crescita del traffico containerizzato e la futura espansione del terminal". Un particolare ringraziamento è stato rivolto all’impresa esecutrice e a tutti i tecnici di AdSP e Lsct che hanno lavorato per il raggiungimento dell’obiettivo.