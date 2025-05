Limbrunire, occhi al futuro

Cantautore e scrittore, Francesco Petacco, conosciuto da molti con il nome d’arte Limbrunire, presenterà oggi alle 18.30 il suo nuovo romanzo ’Magenta 2035’, durante l’evento che lo vedrà protagonista nella libreria Liberi Tutti di via Tommaseo 49 alla Spezia, moderato da Eleonora Girelli. Emozioni, rapporti umani, immedesimazione. Mettersi nei panni degli altri, insomma, per conservare le interazioni e la loro bontà, oltre che continuare a provare sentimenti. Che ne sarà nell’anno 2035, dominato dall’intelligenza artificiale? Nel nostro paese si dipana la storia di Giovanni, attore di teatro che viene catturato e addormentato mentre si sta esibendo e si risveglierà all’interno di una strana struttura simile a un albergo, governata esclusivamente dall’Ai.

Un mondo a parte, dove, insieme ad altri simili, vivrà giornate diverse, nel segno della routine e potendosi permettere soltanto svaghi digitali nelle brevi pause fra le mansioni che gli sono state assegnate. Ma ecco che l’imprevisto – un black out che, neanche a farlo apposta ha fatto vedere i suoi effetti nei giorni scorsi nelle cronache – scatena la sua natura più autentica. Così, Giovanni proverà a fuggire e a rimpossessarsi della sua vita, ma proprio mentre sta per compiere l’ultimo decisivo passo un evento lo ricondurrà indietro al punto di partenza e verrà a conoscenza di una verità scomoda che lo cambierà per sempre. "Magenta 2035" è stato pubblicato nel mese di gennaio dalla casa editrice milanese Bookabook dopo una campagna di crowdfunding ed è distribuito da Messaggerie Libri fra librerie indipendenti, franchising e store online. Romanzo breve, a tratti fantastico, immagina uno scenario distopico e allo stesso tempo utopico dominato dalle intelligenze artificiali in cui l’uomo avrà sempre più difficoltà a riconoscere se stesso. Francesco Petacco torna a confrontarsi così con una delle diverse forme di espressione in cui sviluppa la sua arte: cantautore e produttore, ha vinto diversi premi, fra cui il prestigioso Lunezia nella categoria band e ha pubblicato album, ep, singoli, oltre ad esser autore di un cortometraggio e due monologhi sonorizzati. "Magenta 2035" è il suo secondo romanzo dopo "Io, tu e le Piramidi".

