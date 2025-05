Camminata lungo la Via dei Monti nel ricordo di Paola Bellano

In programma domani una camminata lungo la Via dei Monti da Borghetto Vara, con partenza alle 8.30 da piazzale della chiesa dell’Accola, a Levanto (piazza della Loggia) in ricordo di Paola Bellano recentemente scomparsa. Paola è stata assessore e consigliere del Comune di Borghetto Vara, ma anzitutto l’animatrice del circolo Acli Cassana alla cui crescita, anche attraverso iniziative culturali, ha contribuito in modo determinante.

"Ricordiamo anche il contributo dato con determinazione e passione – spiegano i promotori – al recupero della via bianca da Cassana a Bardellone che ricalca con alcuni adattamenti la Via dei Monti, sostenendo la necessità di una valorizzazione in chiave culturale e turistica dell’antico cammino medioevale. A lei si deve anche il recupero del tratto in sentiero che porta sulla cima del monte Castellaro di Cassana nell’ottica di salvaguardare una testimonianza importante della presenza ligure sul territorio".

La camminata, patrocinata dalla Banca di Credito Cooperativo Bvlg, è organizzata dal Consorzio Il Cigno in accordo con il Cai (Sezione di Spezia e Sottosezione Val di Vara-Riviera e Circolo Acli Cassana). Per consentire il rientro da Levanto, la Cooperativa Manario metterà a disposizione un pulmino navetta, che riporterà i partecipanti a Borghetto. Per queste ragioni e per una corretta gestione della escursione, i partecipanti non potranno superare le 40 unità. Necessita in ogni caso di prenotazione via Whatsapp ai numeri 347 4657039 o 335 7430464. Il programma è consultabile inoltre sulle pagine social e sul portale www.valdivara.it.

Il percorso si snoderà dalla Val di Vara verso il mare con un dislivello in salita più contenuto rispetto a quello da Levanto in direzione Brugnato. Complessivamente l’escursione si snoda per 18 chilometri con una sosta per il pranzo al sacco in località Cà Vagina, posto tappa della Via dei Monti. È previsto unicamente un contributo di euro 10 a persona per il bus navetta.

m. magi