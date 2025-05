Una giornata per la Liberazione: "Ricordiamo la medaglia d’oro"

Una giornata dedicata alla Liberazione. La proposta è arrivata da Gianluca Tinfena nel corso del consiglio provinciale. Il vice sindaco di Arcola, neo eletto nell’assise provinciale, ha colto l’occasione del messaggio dopo le tante polemiche sollevate dall’organizzazione da parte di Casapound del presidio “Defend Europe“ in programma in città sabato 17. Il consigliere di opposizione ha proposto di istituire ufficialmente una manifestazione provinciale della Liberazione. Un messaggio rivolto all’amministrazione provinciale ricordando i valori di una Provincia Medaglia d’oro al valore militare e al valore civile durante il periodo della Resistenza.

"In occasione della settimana del 25 aprile – ha spiegato Gianluca Tinfena – Festa nazionale della Liberazione, molte realtà italiane, come ad esempio la Provincia di Massa Carrara e la Provincia di Grosseto, hanno istituito una Giornata della Liberazione Provinciale, come momento unitario di memoria e valorizzazione del contributo specifico dato dal territorio alla Resistenza. Tutto il territorio della provincia spezzina è stato teatro di numerosi episodi di eroismo e sacrificio nella seconda guerra mondiale, con una forte partecipazione popolare, partigiana e civile alla lotta per la libertà. Una manifestazione provinciale non andrebbe a sminuire il ruolo dei Comuni che continuerebbero a organizzare iniziative finalizzate alla celebrazione della Liberazione, bensì a rafforzare uno spirito diffuso dei valori della nostra Provincia, quelli della democrazia e dell’antifascismo". La proposta esposta in consiglio si trasformerà in una mozione che dovrà essere votata in occasione della prossima seduta.

"Mi auguro che tutto il consiglio provinciale - conclude Gianluca Tinfena - approvi questa proposta, al di là delle differenze politiche. Tutti i territori della provincia della Spezia hanno dato un contributo fondamentale alla Liberazione e sarebbe un segnale davvero importante e forte anche in virtù dell’attualità. Di fronte ad un corteo organizzato da CasaPound alla Spezia per chiedere la cancellazione del 25 aprile, chi amministra una città e una provincia Medaglia d’oro al valore civile e militare non può non prendere posizione".