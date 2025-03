Una coltellata per gelosia, condannato a 9 anni

La Spezia, 24 marzo 2025 – La lite scoppiò per un donna, contesa dai due spasimanti. Ma la situazione di ipotetico chiarimento dalle parole forti degenerò ben presto in un drammatico scontro fisico culminato con una coltellata che mise in pericolo di vita un trentenne rimasto per lungo tempo ricoverato in rianimazione all’ospedale cittadino.

Il lungo iter processuale iniziato nella primavera del 2023 è proseguito fino in Corte d’Appello a Genova con la conferma della condanna a nove anni e quattro mesi di reclusione oltre al pagamento di una provvisionale di 20 mila euro per il reato di tentato omicidio. Il condannato è Rafael Paulino Batista cinquantenne di origini domenicane che nell’aprile 2023 sotto i portici della centralissima piazza Europa sferrò una coltellata al “rivalei“ Erlis Crespo trentaseienne di origini cubane che si salvò grazie a un lungo e delicato intervento chirurgico eseguito all’ospedale Sant’Andrea. Le indagini portate avanti dai carabinieri, grazie alle testimonianze raccolte sul poso e all’ausilio dell’impianto di videosorveglianza comunale posizionato in diversi punti della zona, hanno consentito di riconoscere l’autore dell’aggressione Batista che venne quindi arrestato e processato in Tribunale a Spezia.

Il giudice Mario De Bellis condannò in abbreviato l’aggressore a 9 anni e venti giorni di reclusione oltre al pagamento della provvisionale di 20 mila euro. In aula venne ricostruita la tragica serata dell’aprile 2023 iniziata con una discussione dai toni molto accesi davanti a un locale sotto il portici. Il motivo della lite era legato a una donna che, pur legata a uno dei due, ebbe una relazione con l’altro e per questo era arrivato il momento del chiarimento. Sfociato però con una coltellata sferrata da Batista a Crespo, colpito al polmone e lasciato a terra sanguinante e in pericolo di vita. I giudici della prima sezione penale della Corte di Appello di Genova hanno confermato la linea difensiva presentata dall’avvocato Pasquale Iodice del foro spezzino difensore della parte civile e la pena a nove anni e 4 mesi per l’aggressore.