Una città in festa. Tutti al Montagna per vedere i campioni e strappare una foto

Una grande giornata di festa, la prima degli Assoluti di atletica leggera in corso al Montagna. Nonostante l’assenza di quale big, la città ha risposto presente al grande evento, popolando sin dal primissimo pomeriggio le tribune del campo sportivo. Un tutto esaurito che si è fatto sentire in occasione dei titoli assegnati in serata, soprattutto in occasione della vittoria di Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e delle affermazioni nella gara regina, i 100 metri, di Matteo Melluzzo e Zaynab Dosso. Campioni dentro e fuori dal campo, per nulla infastiditi dalle decine di richieste di selfie e autografi arrivati dai tantissimi bambini che affollavano l’area di ingresso degli atleti sulla pista. E tantissimi sono stati anche i selfie che ha concesso Rocco Siffredi, padre di Leonardo, il giovane ostacolista brillante settimo nella finale vinta da Simonelli, dopo aver superato l’ostacolo delle batterie. Nonostante le attenzioni dei curiosi, Rocco è riuscito a godersi le gesta del figlio, complimentandosi per il risultato.

Matteo Marcello