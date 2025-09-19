Una bella festa per promuovere il volontariato

I volontari fanno festa. L’importante appuntamento è in programma a Arcola sabato 27 alle 21 alla Parrocchia di San Rocco. Un momento di celebrazione del fondamentale ruolo ricoperto dal mondo del volontariato per tutta la comunità. "Il volontariato rappresenta una delle risorse più preziose della nostra comunità– spiega l’assessore Stefano Tabone (nella foto) – donne e uomini che, con impegno, passione e competenze, scelgono di mettere a disposizione il proprio tempo per il bene comune. Le associazioni del territorio svolgono un ruolo fondamentale nel rispondere ai bisogni sociali, culturali e ambientali, creando legami di solidarietà e contribuendo a costruire una società più giusta e inclusiva". La manifestazione è organizzata per valorizzare e offrire uno spazio di incontro e di visibilità alle diverse realtà associative locali, grazie anche a don Marco Bertolucci della Parrocchia di San Rocco, che ha gentilmente messo a disposizione i propri spazi. La serata sarà inoltre l’occasione per far conoscere i progetti e le attività che quotidianamente vengono portati avanti dalle associazioni, per favorire nuove collaborazioni e per avvicinare i cittadini, in particolare i giovani, al mondo del volontariato. Insomma una promozione del costante lavoro, spesso silenzioso, ma utilissimo che necessita di nuove forze e impegno. L’evento di sabato prossimo sarà arricchito dalla partecipazione dei ragazzi dei laboratori musicali diretti dal musicista e insegnante Gianni Grondacci, che offriranno un momento artistico e di festa.