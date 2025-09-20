La Regione Liguria annuncia l’adesione: "Da noi pieno sostegno"

Anche Regione Liguria entra nel Polo nazionale della Subacquea. L’adesione è stata annunciata nel corso del convegno sul nuovo polo svoltosi nella cornice del Salone Nautico Internazionale di Genova, dal presidente Marco Bucci (nella foto). "Regione Liguria aderisce convintamente, e siamo pronti, nei prossimi anni, a fornire tutto il supporto necessario. Vogliamo che il Polo Nazionale della Subacquea della Spezia diventi parte integrante della nostra Regione".

Nel corso dell’evento è stata affrontata la centralità della Spezia, cuore operativo e tecnologico del Polo, ed è emersa la necessità di sviluppare una filiera integrata, in grado di coinvolgere anche le piccole e medie imprese. "Non sappiamo ancora – ha aggiunto Bucci – quali saranno tutte le scoperte, ma sappiamo che saranno importanti per la nostra regione e per il futuro dei nostri figli. Da anni si parla di subacquea non solo per chi vive il mare da sempre o per scopi militari, ma anche per le applicazioni civili: pensiamo ai cavi sottomarini che arrivano in Liguria e ci permettono di comunicare con il mondo, alla ricerca di materie prime, fino all’esplorazione dei fondali marini".

Soddisfatta dell’adesione è la presidente della Fondazione Polo della Subacquea, Roberta Pinotti, per la quale "il polo è un unicum, ma se non corriamo altri si mettono a correre più di noi, per questo servono tempi rapidi e risorse certe perché siamo sicuri la sfida sara positiva per la Liguria".