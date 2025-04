Un tour nei film Horror

Una maratona di quattro film di quattro autori (tre dei quali spezzini) incentrati su tematiche horror, diversamente sviluppate. È la nuova rassegna cinematografica promossa dal Cinema Odeon e curata dal regista spezzino Fulvio Wetzl dal titolo ‘Horror Tour Again’, che ha esordito a Roma l’8 e il 9 dicembre scorsi al Cinema dei Piccoli di Villa Borghese e fa seguito all’Horror Tour di maggio-giugno 2024 a Padova, Forlimpopoli, Bologna e Pisa. Tutte le pellicole che verranno proiettate, sempre con inizio alle 21, vedranno la presenza, nei singoli eventi, del rispettivo regista e di alcuni attori protagonisti.

Si inizia dopodomani, martedì, con ‘Cose nere’ del regista spezzino Francesco Tassara: Francesca è una studentessa universitaria torinese che si reca ad abitare alla Spezia per portare in fondo la sua tesi di laurea, ma durante le sue ricerche si accorgerà che la gente che incontra è strana e sfuggente, nessuno sembra aver piacere di parlare di certi argomenti coperti dal segreto militare. Toccherà poi a ‘Rorret’ di Fulvio Wetzl, lunedì 14 aprile: Mr. Rorret è il proprietario di un cinema che proietta esclusivamente film del terrore. È affascinato dagli effetti che questi film provocano sugli spettatori che egli spia di nascosto. Ogni volta sceglie uno tra il pubblico, che non vive il terrore come lui, lo segue, lo conosce e poi lo uccide. Uccide due giovani donne, poi ne incontra una terza, Cecilia e se ne innamora. Il terzo spezzino è Michelangelo Bertocchi con ‘Atanomia di un massacro’, il 22 aprile: la vicenda è ambientata in una scuola, dove troviamo storie irrequiete che la attraversano e una strage ispirata a insegnamenti troppo superficiali. Il protagonista rimane irretito e confuso da una cattiva compagnia, che lo convince, in un progressivo e lento distacco dalla realtà, di liberarsi da suoi tormenti.

Infine, si chiude il 28 aprile con ‘Funérailles – Non ti voglio’, l’ultimo film di Antonio Bido, suo ritorno al genere horror noir, frequentato negli anni Settanta con ‘Il gatto dagli occhi di giada’ e ‘Solamente nero’. Per informazioni e prenotazioni contattare lo 0187-745.630 o [email protected]. Il biglietto per il Cinema Odeon costa 6 euro, ridotto a 5 euro per under 14, over 65, iscritti alle biblioteche.

Marco Magi