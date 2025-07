Un salto indietro nella nostra storia. Come è cambiata Spezia nei secoli. Primo passo dello studio negli archivi

Presentato alla cittadinanza il primo stato di avanzamento di studio e ricerca sulla storia medievale e moderna della città della Spezia, il cui incarico è stato dato dal Comune al Dipartimento di Antichità, Filosofia e Storia (Dafist) dell’Università di Genova e condotto da Giorgio Toso, assegnista di ricerca, con la supervisione dei professori Paolo Calcagno e Luca Lo Basso edì il coordinamento del direttore del Museo ’Lia’ Andrea Marmori. Obiettivo dell’amministrazione approfondire nascita, crescita e lo sviluppo della comunità spezzina, la vita associata e i conseguenti risvolti amministrativi, a partire dal Basso Medioevo fino al XIX secolo. Il ricercatore Giorgio Toso ha presentato la sua relazione dal titolo “Fonti e documenti per la storia della Spezia”. La prima fase della ricerca, finanziata dal Comune di Spezia, ha portato alla raccolta di documenti conservati in archivi italiani (Genova, Spezia e Torino) e francesi. Inoltre, un apporto fondamentale è già stato fornito dalla documentazione contenuta nell’Archivio Storico comunale alla biblioteca ’Mazzini’. Le fonti primarie visionate finora hanno fornito molte informazioni sugli aspetti sociali, amministrativi, economici e militari della storia di Spezia, dando elementi anche per la comprensione del suo rapporto con il governo prima della Repubblica di Genova, dell’Impero francese e del Regno di Sardegna. Le ricerche dei prossimi mesi daranno con ogni probabilità nuovi elementi su tutti questi ambiti; in questo primo incontro sono state considerate le caratteristiche di alcune tipologie documentarie viste finora, con il loro contesto e gli elementi di maggiore interesse. In futuro "si cercherà di sfruttare le fonti primarie per fornire alle persone interessate una prospettiva del lavoro di ricerca e indicazioni sulla visione interna ed esterna di Spezia, oltre che su dinamiche meno note al grande pubblico".