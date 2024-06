Un sito web per conoscere storia e bellezza

Un nuovo sito internet dedicato al turismo. Si chiama "That’s Ameglia" il nuovo portale che mostrerà le tante opportunità turistiche del turismo sviluppato dalla società di comunicazione Res Edizioni di Sarzana per il Comune di Ameglia. Un progetto innovativo e al passo con i tempi, attento a un turismo moderno, consapevole particolarmente attento alla natura. In una località come quella amegliese non mancano infatti le opportunità per il trekking nei sentieri del Parco di Montemarcello Magra Vara o comunque nelle vicinanze, degustazioni di prodotti tipici, visite a località suggestive. Il sito è curato da Res Comunicazione di Alfio Antognetti e consente anche agli operatori economici e cittadini di Ameglia di contribuire con idee e immagini nuove, diventando protagonisti.

"Dietro il nuovo portale turistico – hanno spiegato il sindaco Umberto Galazzo e la vice Raffaella Fontana – c’è un grande lavoro di squadra che ha visto coinvolti gli uffici comunali, gli amministratori e i cittadini che ci hanno donato immagini molto belle del nostro territorio. Tutto questo con l’obiettivo di mettere in risalto, non solo gli eventi che ogni anno vengono organizzati, ma sopratutto le bellezze paesaggistiche, storiche e culturali che Ameglia è in grado di offrire". Il sito è stato realizzato per dare risalto alle esperienze che l’utente può sperimentare vivendo Ameglia: scoprire il variegato territorio, percorrere suggestivi sentieri, visitare siti archeologici, castelli e chiese. "Abbiamo ampliato i contenuti e le informazioni relativi alle tante potenzialità del territorio – ha aggiunto l’assessore Marzia Ratti – tra questi i beni ambientali, come la fitta rete sentieristica e i beni culturali, come i borghi storici e le testimonianze storiche, artistiche e archeologiche" .Il portale è già visitabile e attivo all’indirizzo internet: www.thatsameglia.it.

Massimo Merluzzi