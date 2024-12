Un regalo ai nostri lettori. Ecco il calendario 2025

Dodici immagini che immortalano l’essenza e lo spirito del volontariato. Si rinnova anche quest’anno l’iniziativa del nostro gruppo editoriale attraverso le sue testate cartacee - La Nazione, il Resto del Carlino e Il Giorno - e dedicata per il terzo anno consecutivo al ricchissimo mondo di associazioni, enti e gruppi animati da persone che scelgono con passione e con gioia di offrire una parte del proprio tempo per aiutare gli altri. Il calendario verrà distribuito in abbinamento gratuito acquistando una copia del nostro giornale sabato 28 dicembre. Realizzato con la collaborazione di Fondazione Casrispezia, Cna e Confartigianato, il calendario vede protagoniste dodici associazioni del territorio, dal capoluogo alla Val di Magra, dal Golfo alla Val di Vara.

Nelle immagini dei nostri fotoreporter Alexia Frascatore e Massimo Pasquali, il significato profondo di un sentimento sano e contagioso, l’altruismo, che produce effetti positivi insegnando il sacrificio che si trasforma nella bellezza di fare qualcosa per chi vive una situazione di fragilità, permanente o temporanea che sia. Ed è per questo che vogliamo ringraziarli, ancora una volta, per l’eccezionale esempio che trasmettono accompagnandoci in ogni mese dell’anno. Per il calendario 2025, saranno protagoniste l’associazione Aidea, l’Associazione Malattia di Alzheimer Spezzina, Anffas, Auser, la Croce Rossa di Fezzano (nella foto in basso a destra), Lindbergh, Missione 2000, Mondo Nuovo, Pubblica assistenza ’La Misericordia & Olmo’ di Sarzana, il gruppo di protezione civile e Antincendio Boschivo di Luni, Associazione Vittoria e La Piccola Matita. A impreziosire il calendario che offriamo in dono ai nostri lettori, la copertina (nella foto in alto a destra) disegnata da Giancarlo Caligaris: con efficaci tratti di matita e di colore ha dato forma allo spirito di questa iniziativa.