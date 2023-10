Un ’Pomeriggio mostruoso’ col Teatro Scalzo tra acrobati, maschere e Bingo Horror Show

Si animano le vie del centro città per un ‘Pomeriggio mostruoso’ con il Teatro Scalzo anche oggi, dalle 17.30 alle 19.30, in occasione di Halloween. In particolare dalle 17 alle 18.30 in piazza Verdi, spettacolo di fuoco e acrobatica aerea, in piazza Bastione ‘La baia dei pirati’ (trampolieri, trucchi e palloncini), in piazza Mentana e in piazza Ginocchio trampolieri e trucchi orrorifici, in piazza Garibaldi lo spettacolo comico ‘Bingo horror show’ alle 18, in piazza Brin, trampolieri e horror tattoo (oltre alla castagnata organizzata da Pro Spezia Ciassa Brin). Dalle 21 alle 23 torna, invece, al Castello San Giorgio la tradizionale ‘Notte mostruosa’, che presenta una serie di rinnovate proposte per bambini e di spettacoli per tutta la famiglia con attività e laboratori didattici e ludici ispirati al tema del mistero e dell’occulto nel mondo antico. In questa occasione il museo si ‘travestirà’ e viene consigliato anche ai partecipanti di vestirsi secondo il tema della paura. Info: allo 0187 751142 o all’e-mail [email protected].