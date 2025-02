Un Palio di preoccupazioni. In consiglio comunale si discute il caso Gianello

L’anno del Centenario del Palio si apre con le polemiche. I consiglieri comunali del Partito Democratico e Articolo Uno hanno depositato una richiesta urgente di chiarimenti dopo che il presidente del comitato delle Borgate, Massimo Gianello, è risultato tra gli indagati dell’inchiesta che vede al centro Matteo Cozzani, ex sindaco di Porto Venere ed ex capo di gabinetto della Regione Liguria, accusato di presunte condotte corruttive.

Nel consiglio comunale di stasera i consiglieri Martina Giannetti, Viviana Cattani, Marco Raffaelli, Piera Sommovigo interrogheranno il sindaco su quali azioni intenda fare il Comune a tutela dell’immagine del Palio del Golfo. Massimo Gianello era amministratore unico della partecipata Sviluppo Turismo Lerici e secondo le accuse degli inquirenti avrebbe assegnato lavori a determinate imprese, favorendole, al fine di ottenere da Cozzani maggiori contributi per la disfida remiera.

"Il Palio del Golfo – scrivono i consiglieri – ha una lunghissima storia legata alla cultura marinara, rappresenta un’eccellenza e un simbolo per la città, e non solo. Le Borgate hanno un ruolo fondamentale, rappresentano migliaia di persone che con passione ogni anno donano il loro tempo per la manifestazione più storica, bella ed importante della Spezia. A prescindere dall’esito del procedimento penale, proprio nel centenario della manifestazione si rischia un danno di immagine".

Chiedono come l’amministrazione civica intenda fronteggiare il caso e di conoscere "quanto il Comune riconosca al comitato e come vengano spese le risorse pubbliche, visto il finanziamento del 2024 da 120 mila euro".