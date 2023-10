’Un morso all’improvviso’ da Liberi Tutti. Il Pinocchio moderno nel libro di Cecchini

Verrà presentato oggi, alle 18.30, alla libreria Liberi Tutti di via Tommaseo (con ingresso libero), il libro ‘Un morso all’improvviso’ di Michele Cecchini. "A vederlo pareva morto, ma non dev’essere ancora morto per bene" dice il Falco alla Fata Turchina nel romanzo di Collodi. Oggi Pinocchio, per Cecchini, è un quarantenne schizofrenico che vive insieme alla moglie e alla figlia adottiva in una periferia della Toscana. Tutti lo conoscono come Beo, da scarabeo. Il suo Paese dei Balocchi è il dancing della locale Casa del popolo, che frequenta il sabato sera insieme all’amico Luciano. Vittima di allucinazioni, è ossessionato in particolare dai marziani, ritenuti responsabili del rapimento del padre, scomparso da tempo. Con il suo sguardo disincantato eppure leggero nei confronti del mondo, Cecchini accompagna i lettori tra pagine scanzonate e insieme strazianti, dai risvolti sorprendenti, attraverso una scrittura estremamente poetica, delicatissima.