’Un mare di discorsi’ da ascoltare Serate fra musica, scienza e sport

Un calendario ancora più ricco per ’Un mare di discorsi’ giunto alla seconda edizione, col sostegno di Fondazione Carispezia e la sponsorizzazione di Trenitalia. Il Comune di Riomaggiore ha rinnovato il suo impegno proponendo due serate e il Comune di Vernazza ha partecipato per il primo anno, grazie all’impegno delle Pro Loco locali che hanno contribuito alla scelta degli artisti coinvolti. Da quest’anno è attiva una media partnership con Lonely Planet. Obiettivo, creare un Festival che cresca anno dopo anno e rappresenti una valida proposta culturale sul territorio nazionale. Appuntamenti gratuiti e di qualità che ampliano l’offerta culturale di questi borghi famosi in tutto il mondo. Non si tratta di grandi eventi ma di appuntamenti per un massimo di 200 spettatori, in luoghi di straordinaria bellezza. L’obiettivo è la qualità degli appuntamenti, rispettando sempre la cornice naturale che li ospita, come ha evidenziato la presidente del Parco Cinque Terre, Donatella Bianchi: "La cultura è una leva importante per ridisegnare il turismo in chiave sostenibile". Per il siindaco di Vernazza, Francesco Villa "Un mare di discorsi con l’entrata di Vernazza e Corniglia, è diventato un oceano". "Questa - sottolinea il sindaco di Riomaggiore, Fabrizia Pecunia - è una manifestazione che consolida la sua importanza". "Ci sono un sacco di ospiti, che metteranno tutti d’accordo, locali e foresti" dice Direttore artistico della rassegna, Dario Vergassola. Si parte il 16 giugno a Vernazza alla Calata Gente di Mare alle 21 con Marco Balzano, scrittore, insegnante e finalista al Premio Strega, che presenta il suo romanzo: Cafè Royal (Feltrinelli). Alle 21.30 Federico Buffa, intervistato da Dario Vergassola, racconterà aneddoti del mondo dello sport.

Sabato 17 giugno a Riomaggiore in Piazza del Vignaiolo alle 21 Luca Mercalli, divulgatore scientifico, proporrà una lezione sul cambiamento climatico; a seguire ’Turismo sostenibile’ con Tiziano Savini, direttore regionale Liguria e alle Federica Pellegrini, campionessa olimpionica italiana, presenterà il suo nuovo libro “Oro” (La Nave di Teseo). Seguirà una carelllata di iniziative fino al 25 giugno, fra gli ospiti previsti in scaletta l’architetto Stefano Boeri, Guido Catalano, poeta contemporaneo, DJ Alex Neri (musica sulla spiaggia), Cecilia Sala che racconterà la sua esperienza da inviata di guerra, Serena Dandini presenterà il suo libro: “Cronache dal Paradiso, Barbascura X. divulgatore scientifico e youtuber, terrà una divertente lezione sull’evoluzione e le buffe abitudini degli animali.