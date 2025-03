Un ’Lavoro senza confini’. Iscrizioni al recruiting day

Si chiama ‘Lavoro senza confini’ il prossimo appuntamento di recruiting day organizzato dal centro per l’impiego di Ventimiglia. Una giornata in cui si faranno incontrare aziende e lavoratori per confrontarsi sulle possibilità di assunzione da parte delle imprese anche oltre i confini nazionali.

L’evento è in programma mercoledì 12 marzo dalle 9 alle 18 al Centro per l’impiego di Ventimiglia in via Lamboglia 13. Sarà possibile sostenere colloqui di selezione direttamente con i referenti di più di 30 aziende di settori produttivi diversi, provenienti dalle province di Imperia e Savona, dalla Francia e dal Principato di Monaco assieme agli operatori dei Centri per l’Impiego, consulenti Eures e i Conseillers di France Travail Pro e del Service de l’Emploi de Monaco.

Per partecipare, basta verificare le offerte sul portale dei Centri per l’impiego e poi presentarsi all’incontro per sostenere i colloqui nelle fasce orarie indicate in ciascun annuncio, portando il curriculum aggiornato. Per informazioni 0102893680 – [email protected]