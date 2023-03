Un Futuro sempre più Aperto Ottocento partecipanti alle attività "Costruisco la chitarra tutto da sola"

‘Futuro aperto’? Ottocento partecipazioni e sessanta attività gratuite. Escursioni alla scoperta del territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana, visite didattiche ai musei di Pisa e Firenze, ma anche corsi di teatro, basket, vela e liuteria, offerti nell’ambito del progetto a 10 mesi dall’avvio. "Mi emoziona tantissimo l’idea di poter avere una chitarra costruita tutta da me’’, racconta Emma, una delle partecipanti al laboratorio settimanale di liuteria, organizzato da La Casa sulla Roccia Onlus, la comunità educativa assistenziale capofila del progetto. Per Michele invece, le cose più belle della giornata curata dalla cooperativa Hydra alla scoperta del miele della Lunigiana sono state "la natura e i nuovi amici; parteciperemo insieme alla visita all’Acquario di Genova’’, un’altra delle tante esperienze organizzata da Mondo Nuovo Caritas. Tra queste anche un corso di videomaking, finalizzato alla realizzazione di mini video e alla sensibilizzazione sull’uso consapevole delle immagini sui social. Con un investimento di 1 milione e 200mila euro, grazie al finanziamento di Fondazione Carispezia e da Con i Bambini, ‘Futuro Aperto’ (sui social dedicati il riscontro) punta ad offrire ai giovani tra i 12 e i 17 anni opportunità educative, formative, ricreative e ludiche alle quali altrimenti non avrebbero accesso, non solo per mancanza di risorse economiche ma per la situazione di povertà educativa in cui versano.

Molto ampia la rete di progetto: 23 partner coinvolti tra enti locali, cooperative sociali, enti di formazione, associazioni culturali, sportive e di volontariato, scuole secondarie di secondo grado che operano nel campo dell’educazione dei minori e del supporto alla genitorialità. Tra i partner anche l’Ufficio scolastico regionale della Liguria che supervisionerà il progetto nella realizzazione di un’indagine sulle aspirazioni dei giovani, sull’utilizzo del loro tempo libero e sui rischi di povertà educativa sul territorio. Dopo la realizzazione di due ricchi cataloghi di offerta extrascolastica, estate 2022 e autunno inverno 202223, i partner stanno intensificando la co-progettazione delle attività insieme coi giovani. La prima sperimentazione è stata realizzata dal partner MoCa che, in due classi dell’Istituto Capellini Sauro alla Spezia e del Leonardo da Vinci a Villafranca in Lunigiana, ha facilitato un laboratorio di ascolto per rispondere alla domanda "quanto il tuo territorio è davvero a misura delle giovani generazioni?".

Giulia Tonelli