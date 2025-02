Un corso di inglese per operatori turistici

Un corso di inglese ’turistico’ legato alla prima accoglienza dei visitatori e rivolto ai cittadini e agli operatori turistici dell’entroterra. È l’iniziativa messa in campo dall’Istituto comprensivo Isa22 della Val di Vara, grazie ai fondi stanziati dallo Stato e dalla Regione nell’ambito della ’Strategia Aree Interne’. L’iniziativa rientra infatti nell’intervento 2.1 della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne della Liguria e si prepone di rafforzare le competenze linguistiche degli operatori delle strutture ricettive della vallata, sempre più meta di turisti stranieri.

Il corso scatterà mercoledì prossimo, 19 febbraio: quindici ore, suddivise in otto incontri che si terranno ogni mercoledì dalle 15 alle 17. Il corso è ovviamente gratuito per i residenti e gli operatori che svolgono la propria attività in uno dei Comuni della Val di Vara, e l’unico requisito di accesso è la conoscenza base della lingua inglese.

"Il corso rappresenta un’opportunità unica per approfondire l’uso pratico della lingua inglese nel contesto turistico, contribuendo così a rendere la Val di Vara una destinazione ancora più accogliente per i visitatori internazionali" si legge nella presentazione del corso inviata alle amministrazioni comunali.

Nel dettaglio, il programma del corso prevede una lezione dedicata a frasi di cortesia, accoglienza e check-in, e altre dedicate alla comunicazione telefonica, alle attività turistiche e a cosa fare in zona, un’altra legata a eventuali situazioni di emergenza e alla risoluzione di problemi, ed infine una sulla gestione di una struttura ricettiva.

L’iscrizione è obbligatoria al seguente link: https://forms.gle/fzhF7qFdRJzpaZqeA. Per informazioni contattare l’istituo scolastico al numero 0187.891533.

