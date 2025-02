"Un confronto sulla mobilità nell’area industriale"

"La lettera inviata dai vertici di Leonardo alle Istituzioni sul tema del miglioramento della mobilità sostenibile nella zona industriale della Spezia contiene proposte concrete e condivisibili, volte a migliorare gli spostamenti dei lavoratori, in particolare di quelli dell’indotto, che non dispongono di parcheggi all’interno delle aziende" Così Luca Comiti, Antonio Carro e Marco Furletti, di Cgil, Cisl e Uil, intervengono sulla lettera inviata da Leonardo alle istituzioni con l’obiettivo di individuare soluzioni per la mobilità, pubblicata ieri da La Nazione. "Le soluzioni individuate da Leonardo rappresentano interventi necessari per rispondere alle esigenze – dicono i sindacalisti –. Tuttavia, nonostante la lettera sia stata indirizzata al sindaco della Spezia, ai vertici di Atc e Ferrovie, a oggi non si è registrato alcun riscontro concreto. Per questo chiediamo che venga convocato un tavolo di confronto. Solo con un’azione coordinata e tempestiva, auspicando che anche Leonardo metta a disposizione risorse, sarà possibile adottare misure efficaci per migliorare la mobilità".