Un cantautore in salotto A Lerici con il Club Tenco

Un format in cui i cantautori si esibiscono e si raccontano con tutta la confidenza che si può raggiungere nel salotto di casa, tra amici. Torna a Lerici per il quinto anno ‘Cantautorando’, il format del Club Tenco con protagonisti, da oggi a domenica, Neri Marcoré, Federico Sirianni, Mauro Pagani, Zibba, Ron, Stefano Senardi e Francesco Messina. Alla conduzione delle serate, con inizio alle 21.30 ed ingresso gratuito, Massimo Cotto. Anche quest’anno la Rotonda Vassallo si trasformerà per accogliere autori in chiacchierate informali nelle quali, complici la splendida cornice sul mare e un conduttore, svelano aspetti spesso inediti.

Quindi, ecco gli ospiti suddivisi nelle serate: stasera ci saranno il cantautore Federico Sirianni e l’attore e musicista Neri Marcorè; domani il musicista, compositore e arrangiatore Mauro Pagani e il cantautore Zibba; infine domenica il cantautore Ron e, con il libro ‘Franco Battiato. L’alba dentro l’imbrunire’, il produttore discografico Stefano Senardi e lo scrittore, art director e musicista Francesco Messina. Novità assoluta di questa edizione il ‘Premio Tenco Miglior arrangiatore-produttore’, che sarà conferito quest’anno per la prima volta dal Club Tenco a un punto di riferimento della scena musicale italiana: Mauro Pagani. "Siamo felici di tornare a Lerici e di portare a ‘Cantautorando’ questa importante novità. Un riconoscimento che si aggiunge a quelli che il Club Tenco assegna ogni anno all’interno della ‘Rassegna della canzone d’autore’ a Sanremo – commenta il direttore artistico del Tenco, Sergio Secondiano Sacchi –. Mentre le Targhe Tenco sono un riconoscimento assegnato ai migliori dischi italiani di canzone d’autore usciti nell’anno scelti da una giuria formata da giornalisti musicali, questo nuovo premio, che inaugureremo a Lerici, ha un percorso diverso. L’idea è maturata all’interno del nostro direttivo, che ha sentito l’esigenza di accendere i riflettori su un lavoro, quello dell’arrangiatore e produttore. Quest’anno la scelta di assegnare il riconoscimento a Mauro Pagani è frutto del confronto tra noi membri, mentre dal 2024 sarà la giuria di giornalisti a decidere chi premiare". Aggiunge il sindaco Leonardo Paoletti: "È un grande piacere ospitare ‘Cantautorando’, prima di tutto perché il Club Tenco è un’istituzione musicale italiana e ligure di assoluto rilievo".

Marco Magi