"Un cambio di passo nel settore sociale"

All’esperienza maturata nell’osservatorio costituito dal suo lavoro (dove ogni giorno entra a contatto il pubblico, ne ascolta problemi e aspirazioni) mancava solo il progetto giusto da sposare per mettersi in gioco a servizio della comunità. Angeloaugusto Massa, 55anni, da 33 lavora in banca e di filiale in filiale ha toccato il territorio della provincia spezzina quasi per intero, maturando grande esperienza formativa e umana. È con questo suo bagaglio e questa sua attenzione nei confronti delle esigenze dei cittadini, che ha deciso di candidarsi alle regionali nella lista Orlando presidente.

Un passo importante, dove ha trovato energia e motivazione?

"Ho deciso perché sono davvero convinto dalla bontà di questo progetto. Conoscendo Andrea Orlando da tempo ne conosco anche la grande onestà e la competenza, così ho deciso di supportarlo nell’impegno mettendoci la faccia, perché in questo momento storico è necessaria una svolta e sono pronto a fare la mia parte".

Concretamente?

"In questi anni mi sono reso conto di quante persone e famiglie vivano in condizione di difficoltà. Servono interventi in merito e personalmente desidero essere il portavoce di questo attuale urgente bisogno dei cittadini di avere più attenzione e più ascolto.

Qual è il polso della situazione?

"Quello che ravviso maggiormente, ascoltando le persone e per esperienza personale, è un servizio sanitario a pezzi. La precedente giunta regionale lascerà un disavanzo di 230 milioni, noi combatteremo per un’inversione di tendenza: vogliamo difendere il nostro servizio sanitario perché curarsi è un diritto della Costituzione e dobbiamo fornirlo in maniera giusta"

Alma Martina Poggi