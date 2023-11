Un autista di scuolabus per la zona di Camporosso

Il Comune di Camporosso, in provincia di Imperia, cerca un autista di scuolabus attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di 1 unità di personale con qualifica a tempo pieno ed indeterminato. Fra i requisiti previsti, diploma di scuola superiore e possesso della patente di guida di categoria D in corso di validità e della carta di qualificazione del conducente Cqc – trasporto di persone, in corso di validità. L’esame consiste in una prova scritta a contenuto teorico con quesiti a risposta multipla o nella predisposizione di un elaborato scritto sulle materie oggetto della prova orale, prova pratica nella guida di un automezzo in dotazione dall’amministrazione comunale, con simulazioni di situazioni su un percorso stradale deciso dalla commissione e prova orale. La domanda deve essere presentata attraverso il portale www.inpa.gov.it. Scadenza 7 dicembre. Per chiarimenti rivolgersi all’Ufficio Personale tramite contatto telefonico allo 0184 287753 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13 o via email a [email protected]