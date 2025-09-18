Un arsenale pronto a esplodere. Il “fuochista“ stamani dal gip

Dopo una lunga giornata di pesatura i carabinieri del nucleo artificieri e antisabotaggio del comando di Genova hanno sequetsrato ben 70 chilogrammi di polvere pirica. Materiale esplodente che il proprietario dell’abitazione della frazione di Casano nel Comune di Luni ha giustificato come elemento necessario per la fabbricazione artigianale, e abusivo, di fuochi di artificio. Il quarantenne Alessandro Puri è stato arrestato dai militari della stazione di Luni diretti dal maresciallo Giorgio Romanelli dopo la perquisizione domiciliare coordinata dal maggiore Marco Da San Martino della compagnia di Sarzana. L’uomo attualmente si trova agli arresti domiciliari ospiti di un famigliare tenendo conto che la sua abitazione è stata posta sotto sequestro dai carabinieri che hanno voluto accertarsi del reale deposito di materiale esplodente. Infatti dopo un primo rinvenimento i di 30 chilogrammi l’intenso lavoro di ricerca ne ha portato alla luce altri 40. Un quantitativo enorme che nella malaugurata ipotesi di un incidente avrebbe provocato un’esplosione devastante. I militari sono arrivati all’uomo dopo un’indagine che dovrà adesso essere approfondita e chiarita stamani nella convalida dell’arresto, disposto l’altra mattina dal sostituto procuratore Elisa Loris, davanti al gip Tiziana Lottini. Il quarantenne di origini sarzanesi ma residente nel Comune di Luni nell’abitazione a poca distanza da palazzo civico si è affidato alla difesa dell’avvocato Virginio Angelini del foro della Spezia. Dopo la perquisizione effettuata dai carabinieri della stazioni di Luni nella serata di lunedì è stato richiesto dalla compagnia di Sarzana il supporto degli specialisti del nucleo artificieri e antisabotaggio del comando provinciale di Genova che hanno inizialmente sequestrato 30 chili di polvere di nitrato di potassio. Ma proseguendo nella perquisizione il quantitativo è cresciuto ulteriormente arrivando a 70 chilogrammi.

Massimo Merluzzi