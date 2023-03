Uffici Inps a corto di personale "La situazione è insostenibile Aumentano disagi e proteste"

di Franco Antola La condizione di sofferenza sta scritta tutta nei numeri. Nel 2015 la sede Inps spezzina poteva contare, per smaltire i propri carichi di lavoro – nel frattempo cresciuti a dismisura con l’arrivo degli strumenti di sostegno al reddito, assegno unico universale, naspi e reddito di cittadinanza - su 124 addetti. Oggi siamo a 64, rimasti tali anche con la nascita e la gestione delle istanze pervenute dalle casse previdenziali francesi. Una situazione denunciata nei giorni scorsi da Cgil, Cisl, Uil e formalizzata in un documento trasmesso alla Prefettura per sollecitarne l’ "intercessione" presso il Ministero. Qualcosa si è mosso, ma si tratta - fanno capire i rappresentanti dei lavoratori della funzione pubblica - solo di palliativi, se è vero che nel piano di ripartizione arrivato qualche giorno fa dalla direzione generale dell’Istituto si destinano alla Spezia solo 22 nuove unità. Del tutto insufficienti, concordano Franco Volpi, segretario della Funzione pubblica Cisl, e Marzia Ilari omologa della Cgil, per far fronte a una mole di competenze sempre più onerosa. I numeri, aggiunti ai circa 150 accessi giornalieri da gestire in sede,danno la misura dell’inadeguatezza dell’attuale dotazione organica. Attualmente, per le prestazioni relative al Polo nazionale della Marina militare attivo...