Ubriaco sfreccia con il monopattino in piazza Brin, denunciato dalla municipale

La Spezia, 25 febbraio 2025 – Sfrecciava con il monopattino in piazza Brin, denunciato dalla polizia locale.

Durante il pattugliamento del quartiere Umbertino, una pattuglia della municipale ha notato il conducente di un monopattino viaggiare con andatura sostenuta senza indossare il prescritto caschetto protettivo. Gli agenti hanno fermato l’uomo, un 44enne di origini dominicane, in piazza Brin e, non appena avvicinati, sono stati investiti... da un forte odore di alcol.

Gli operatori hanno deciso quindi di sottoporre il conducente ad alcoltest con il risultato che l’uomo aveva un tasso alcolemico pari a 1,7 g/l quindi nella fascia più grave di violazione.

Immediatamente gli è stata tolta la disponibilità del mezzo ed a suo carico si è proceduto penalmente con comunicazione di notizia di reato all’autorità giudiziaria spezzina.

Il Codice della Strada vieta di condurre qualsiasi tipo di veicolo sotto l’effetto dell’alcol e, da inizio anno, sono stati ben 3 i casi di conducenti di monopattini in stato di ebbrezza accertati dalla polizia locale.

In tutto, dall’entrata in vigore della riforma del Codice della Strada, il 14 dicembre 2024, sono state 190 le infrazioni verbalizzate a carico di conducenti indisciplinati di monopattini: si va dalla circolazione in senso vietato, uso del cellulare durante la guida, circolazione in strade non consentite, violazioni varie alla segnaletica, mancato uso del casco sino all’irregolarità tecniche dei monopattini come la mancanza di luci e potenza superiore al consentito.