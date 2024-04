’Tuttogelato’ festeggia 40 anni

E’ ormai un punto di riferimento del quartiere di Fossitermi. La gelateria ’Tuttogelato’ di via Fiume, angolo piazzale Boito, festeggia i quarant’anni di attività. Aveva aperto il 19 aprile del 1984. "Eccomi qui, anzi eccoci qui – dice la titolare Rosaria D’Auria – a festeggiare i quarant’anni di attività a Fossitermi. Non pensavo e forse non solo io e la mia famiglia, di raggiungere questo traguardo, ma grazie ai miei genitori che ad un’età ormai adulta decisero di aprire questo punto vendita con grandi ostacoli da superare, grazie al padre dei miei figli, come lo chiamo io, che mi ha supportato e soprattutto sopportato, grazie ai miei figli che non mi hanno mai dato modo di distogliermi dal mio lavoro, grazie alle mie dipendenti presenti e passate per accontentarmi nella gestione del negozio, ma soprattutto grazie ai miei clienti che hanno creduto e credono ancora in noi. Dal profondo del cuore, grazie a tutti".