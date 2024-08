Tutti in sella, parte il Lunigiana. Quattro giornate di grandi emozioni per conoscere i campioni di domani

Dalla sfida tra amici si è passati a un palcoscenico internazionale. Scatta la 48esima edizione del Giro della Lunigiana diventato ormai un punto di riferimento per i campioni di domani. L’elenco dei grandi atleti o comunque dei partecipanti delle scorse edizioni è ricco di nomi che hanno segnato e stanno caratterizzando la scena mondiale del ciclismo. Tante novità in questa edizione a partire dalla data di partenza e soprattutto di arrivo non più fissata la domenica ma il sabato e non a Casano ma al complesso turistico-sportivo Terre di Luni di via Alta a Sarzana. Inoltre sarà un Giro attento al sociale grazie alla presenza nell’organizzazione dei Fratelli preziosi della Cardinal Maffi dell’Olmarello e di Luna Blu Fondazione Aut Aut La Spezia. Il via della kermesse riservata alla classe juniores è in programma mercoledì 4 settembre dalla zona dell’anfiteatro di Luni con arrivo in via Chiodo a Spezia. Venerdì si parte da Portofino e arrivo a Chiavari quindi venerdì sono in programma due semitappe.

La mattina Sarzana-Marina di Massa e nel pomeriggio Sestri Levante-Bolano. Si chiude sabato con la tappa che da piazza Medicea a Fivizzano porta a Terre di Luni. Al via ventotto squadre, di cui sedici rappresentative delle Regioni italiane, undici europee ed extraeuropee e una rappresentativa della Lunigiana per un totale di 168 ragazzi che percorreranno 370 chilometri attraversando 2 Regioni, tre Province e 11 Comuni. La rassegna organizzata dalla società Casano Ssd richiama un esercito di ciclisti ma anche di volontari che seguono e supportano le varie fasi delle corse. Le squadre verranno presentate in Rotonda Vassallo martedì 3 settembre alle 17.45. Sfileranno le rappresentative di Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Friuli, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Trento, Umbria, Veneto, Bolzano, oltre alla Lunigiana. Il gruppo straniero è composto da Fancia, Belgio, Norvegia, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria, Lettonia, Austria, Colombia, Slovenia, Slovacchia. Nella giornata di venerd’ alle 18 verrà presentato a Bolano il libro di Marco Pastonesi dal titolo "Pantani era un Dio" alla presenza di Stefano Garzelli e Massimo Podenzana ex compagni di squadra dell’indimenticato Pirata.

Massimo Merluzzi