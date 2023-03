Turismo e ambiente Parco Cinque Terre Il consorzio prende tutto Appaltata l’accoglienza

Una sola offerta, ma vincente: è quella presentata dal raggruppamento temporaneo di imprese composto dal consorzio Ambiente Turismo Impresa 5 Terre e dalla coop Atlantide per accaparrarsi l’appalto dei servizi di accoglienza turistica del Parco Nazionale delle Cinque terre. Nei giorni scorsi è arrivata l’aggiudicazione definitiva della gara avviata nei mesi scorsi dagli uffici di via Discovolo, con l’ente che sborserà poco meno di 7 milioni nei prossimi tre anni per la gestione di tutti i servizi connessi all’accoglienza turistica che saranno espletati dal raggruppamento aggiudicatario. Si tratta, di fatto, di una conferma: il consorzio Ambiente Turismo Impresa 5 Terre, costituito nel 2012 dalle tre cooperative da sempre impegnate nel settore turistico – Manario 2002, Vernazza 2010 e Turismo Sostenibile Cinque Terre – da oltre un decennio detiene la gestione per conto del Parco delle attività connesse all’accoglienze turistica, ai trasporti, alle pulizie e alle manutenzioni. Una buona notizia per le oltre cento persone impegnate nei servizi per conto del consorzio.

Il Parco ha aggiudicato l’appalto triennale per 6.985.429,88 euro Iva compresa, ritenendo congruo il ribasso presentato dall’operatore in merito alla vendita di ogni carta servizi Cinque Terre Trekking Card e delle Cinque Terre Treno MS, ovvero nove centesimi in meno rispetto ai 2,65 euro individuati dal bando. Un bando dalle cifre monstre ma che ha visto un sensibile aumento della qualità dei servizi richiesti dal Parco, come l’aumento dell’operatività oraria dei centri di accoglienza, ma anche un servizio di bigliettazione teso a scongiurare le interminabili code per l’acquisto dei biglietti ferroviari. L’appalto prevede la gestione dei centri di accoglienza dislocati nei borghi e nelle stazioni ferroviarie del Parco, con le tredici sedi dovranno rimanere aperte tutti i giorni dell’anno, nonché la gestione del deposito, della distribuzione e della vendita delle Carte Multiservizi del Parco, dei biglietti Trenitalia e dei biglietti del trasporto pubblico locale, così come la distribuzione e la divulgazione del materiale informativo e promozionale, e la gestione del servizio di informazioni telefoniche. Ai vincitori anche la gestione del Centro di Educazione Ambientale e del Marchio di qualità ambientale, il monitoraggio e la manutenzione del decoro del sentiero azzurro e del verde di Torre Guardiola.