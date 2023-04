Truffe, come difendersi: "Segnalare ogni sospetto"

La Spezia, 22 aprile 2023 – Al Parco della Maggiolina è stato presentato il “Vademecum contro le truffe agli anziani”, una piccola guida di informazioni e consigli per difendersi e sfuggire a truffe e raggiri. L’opuscolo, curato da Cna pensionati con la collaborazione della polizia di Stato ed il patrocinio della Regione Liguria è dedicato in particolare alla terza età ma utile a tutti i cittadini ed è una guida semplice e chiara che spiega come difendersi da vari tipi di truffa che possono essere messi in atto. L’evento ha visto la presenza del questore della Spezia Lilia Fredella che con il presidente della Cna Davide Mazzola, l’assessore alla sicurezza Giulio Guerri e il presidente del consiglio regionale Gianmarco Medusei hanno introdotto e presentato la pubblicazione.

La manifestazione è proseguita con gli interventi del dirigente della squadra mobile commissario capo Alessandro Pescara di Diana e del responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica della Spezia ispettore superiore Rosario Izzo che hanno illustrato e spiegato al numeroso pubblico le modalità con le quali spesso vengono raggirate le persone in particolar modo quelle più anziane, in casa, in strada, ma anche sulla rete. Presenti i poliziotti di quartiere, personale della squadra mobile e del gabinetto di polizia scientifica. L’opuscolo verrà distribuito gratuitamente ai cittadini e può rappresentare un efficace contributo alla prevenzione a truffe, inganni e raggiri anche in considerazione dell’interesse manifestato da tutti i presenti, che nella circostanza hanno evidenziato l’opportunità di ulteriori incontri sul tema.

Come ha sottolineato nell’introduzione il questore della Spezia: "Il nostro consiglio è quello di rivolgersi con fiducia alla polizia di Stato ed alle altre forze dell’ordine per segnalare atteggiamenti sospetti e situazioni di pericolo".