Crovara e Mondini con Italia Viva: "Sempre dalla parte dei cittadini"

Due volti per Italia Viva che, dopo l’ingresso già annunciato di Gabriella Crovara, registra anche l’adesione di Luciano Mondini, consigliere comunale di Santo Stefano Magra. Alla presentazione ufficiale del suo ingresso, Crovara ha sottolineato come le sue battaglie per i cittadini fatte negli anni di militanza nel sindacato "si sposino con le idee e i principi che da sempre ispirano Italia Viva e i riformisti". All’iniziativa presente Gianluca Tinfena, neoeletto in consiglio provinciale e consigliere più votato della lista dell’opposizione. Tanti i temi affrontati, dal trasporto pubblico, alla sanità e alla necessità di irrobustire i servizi turistici su scala provinciale, fino al tema del dissesto idrogeologico, che coinvolge particolarmente Val di Magra, Val di Vara e le zone collinari. Sono state annunciate le prossime iniziative di Italia Viva sul territorio: presenza davanti alle scuole per promuovere i valori democratici della Costituzione, una campagna di informazione per quanto riguarda i trasporti pubblici e la costante vigilanza sui lavori di costruzione del nuovo Felettino a partire dalla richiesta di sopralluogo sul cantiere.

"Sono amica di Raffaella Paita da un tanto tempo – ha detto Crovara – ho sempre creduto in lei per le sue competenze politiche e sua capacità politica. Sono stata sua segretaria, quale dipendente del Comune quando era assessore a Spezia, conosco benissimo come si impegna in tutto quello che fa". Crovara spiega anche il perchè del suo ingresso in Italia Viva. "Sono una centrista, entrare nel partito è per me uno stimolo e una marcia in più per lavorare ed impegnarmi a tutela di tutti i cittadini che rappresento in consiglio comunale". Luciano Mondini ha annunciato che in consiglio comunale manterrà "il mio ruolo di opposizione e, come ho sempre fatto finora, valuterò in coscienza di volta in volta come votare, con l’obiettivo di promuovere il benessere dei nostri concittadini anche attraverso la tutela dell’ambiente".