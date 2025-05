Edizioni Giacchè al Salone del libro. Viaggio fra storia locale e sport

Sono cinque le novità editoriali che le Edizioni Giacché presenteranno al Salone internazionale del Libro di Torino. Gli incontri, introdotti dall’editore spezzino Irene Giacché, iniziano oggi alle 16.30, con la presentazione del volume realizzato con l’Isr spezzino: ‘Storia del Battaglione Garibaldino ‘Melchiorre Vanni’ - IV Zona Operativa’ di Maria Cristina Mirabello, studio ampio ed esaustivo che ricostruisce nel dettaglio la storia della brigata, poi battaglione, che ebbe un ruolo fondamentale nella lotta di Liberazione nella nostra provincia. Il volume dal taglio scientifico, ricco di riferimenti documentali, verrà presentato dall’autrice e vicepresidente dell’Isr spezzino.

A seguire la presidente dell’Isr Patrizia Gallotti, presenterà con l’editore Giacché la collana ‘Sentieri della Libertà’, le nuove pubblicazioni agili e divulgative che stanno riscuotendo molto interesse anche da parte del pubblico giovane e che consentono di avvicinarsi alla storia e alla conoscenza del territorio. Alle 17,15 si parla invece di luoghi abbandonati con due titoli usciti di recente, nella collana guide, sui ‘Luoghi abbandonati della Lunigiana’ con gli autori Martina Fai e Lorenzo Pecunia, esperti conoscitori del territorio lunigianese, che racconteranno le curiosità delle località remote più affascinanti.

La collana prevede, oltre alle foto e la storia dei luoghi trattati, anche la presenza di mappe dettagliate con le indicazioni per accompagnare il lettore sul territorio. Alla stessa collana appartiene anche ‘Luoghi abbandonati delle Cinque Terre’ realizzato da Davide Calloni con il collettivo Ascosi Lasciti. Un testo sorprendente in cui si scopriranno che anche le frequentatissime Cinque Terre non sono immuni dall’abbandono.

Domani alle 12, si chiude in bellezza con lo sport, con Armando Napoletano che parlerà de ‘La notte dell’Ajax’ scritto a quattro mani con l’olandese Roberto Pennino, che ripercorre la notte del 1972 ‘quando il calcio cambiò per sempre il suo pensiero’ decretando la vittoria del ‘calcio totale’ contro il vecchio ‘catenaccio’. Napoletano ne discuterà con il giornalista di Tuttosport Giovanni Tosco.

Tutti gli incontri si terranno nella Sala Liguria, Padiglione Oval, settore V151, nello stand della Regione, che organizza assieme alle case editrici liguri il programma degli incontri culturali sulla Liguria con esposizione e vendita dei libri.

Marco Magi