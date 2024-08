Truffe, come riconoscerle e cosa fare. Un convegno a Santo Stefano Magra

Santo Stefano Magra, 26 agosto 2024 – Visto il crescente numero di truffe che vengono effettuate ai danni, in particolare, degli anziani, il Comune di Santo Stefano Magra, in collaborazione con l'associazione culturale Scuola di Formazione Professionale della Spezia leader dal 2007 nell'organizzazione di convegni, corsi e stage, hanno organizzato il 18° Convegno teorico-operativo che si terrà giovedì 26 settembre dalle 18 alle 20 nella sala del consiglio all'interno del municipio santostefanese di piazza Matteotti.

A differenza degli scorsi convegni che erano riservati al personale dei vari corpi di polizia, stavolta la conferenza sarà aperta a tutti i cittadini che vorranno aderire.

Apriranno i lavori il sindaco Paola Sisti, il vicesindaco Jacopo Alberghi ed il comandante della polizia locale Maurizio Perroni.

Il tema sarà: Le truffe, come riconoscerle e cosa fare. Nell'occasione relazioneranno Andrea Prassini vicecomandante della polizia locale di Santo Stefano Magra, comandante della polizia locale di Bonassola, specializzato in diritto penale e criminologia, che nei 14 anni di servizio a Santo Stefano Magra ha condotto e portato a termine numerosissime indagini, molte delle quali proprio sulle truffe.

Il tema trattato dall'ufficiale di polizia giudiziaria sarà: Le truffe, da quelle online ai 'raggiri'. Brevi cenni normativi ed analisi di casi pratici supportati da materiale video. Inoltre relazioneranno Leonardo Moretti, psichiatra, Ctu dei Tribunali di Roma, Genova, Massa e La Spezia nonché consulente della Questura della Spezia e di vari corpi di polizia locale, e Giuseppe Ruffolo psichiatra e formatore del Centro studi psicopatologia investigativa, che tratteranno il tema: Risvolti psicologici e psichiatrici delle vittime di truffa, tecniche di analisi del comportamento degli autori di truffe e di controinformazione delle vittime nei confronti dei truffatori.

“Come amministrazione comunale siamo felici di promuovere e ospitare un’iniziativa per noi molto importante – commenta l'assessore alla Sicurezza Jacopo Alberghi – un’iniziativa che si colloca nell’ambito della promozione della cultura della legalità e che mira a sensibilizzare la cittadinanza, aiutandola a riconoscere e quindi in un certo senso prevenire episodi odiosi di truffe che spesso colpiscono le fasce più deboli. Per questo ci tengo a ringraziare da ora il nostro Comando, vero protagonista di questo lavoro, e tutti gli illustri relatori che parteciperanno”.

Al termine sarà inoltre organizzato una apericena a buffet gratuito per tutti i partecipanti che sarà omaggio grazie alla disponibilità del Ristoro nell'Aia e Quicksilver Cafè. Chi fosse interessato potrà inviare una mail a [email protected]. Saranno accettate solo le prime 60 iscrizioni, che dovranno arrivare entro il 20 settembre.