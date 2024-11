"Troppe antenne". Scatta la petizione

Una raccolta firme da presentazione in una petizione contro l’ormai continuo fiorire di nuove antenne sul territorio comunale. A organizzarla, ieri nel corso della fiera di San Martino a Follo, i gruppi di opposizione consiliare, Forza Italia e Cittadini in Comune. Giorgio Cozzani, Felicia Piacente e Sandro Bertoni hanno accolto i cittadini nel gazebo e spiegato le motivazioni alla base della petizione popolare. In poco più di un anno, nella sola Pian di Follo sono state installate due antenne – in via San Martino e in via Sant’isidoro – mentre una terza potrebbe essere installata a breve in via Gramsci.

Una situazione che ha spinto le opposizioni a unirsi. La petizione, sottoscritta da molti cittadini, chiede "che non vengano rilasciate, da parte delle autorità competenti, autorizzazioni e pareri favorevoli a nuove antenne ne modifiche di quelle esistenti senza un parere sanitario delle Asl competente o istituto pubblico con adeguate competenze scientifiche in materia", sottolineando come non sia stato "ancora pubblicato il decreto che deve definire come calcolare i nuovi limiti di emissione dei campi elettromagnetici e non è chiaro se venga rispettata la norma tecnica Cei 211-10 transitoriamente applicabile. Il quadro normativo tecnico e scientifico delineato configura la necessità di applicare il principio di precauzione". "Una terza antenna a pochi metri dalle precedenti rappresenta per la popolazione l’ennesimo motivo di preoccupazione sanitaria e per i gruppi di opposizione la conferma di quanto questa amministrazione sia lontana dal seguire i doverosi percorsi di tutela della salute della comunità follese" fanno sapere i promotori della petizione.

Matteo Marcello