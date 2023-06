Troppe aggressioni, i medici vanno a lezione di difesa

La Spezia, 23 giugno 2023 – Le aggressioni al personale sanitario sono purtroppo una dura realtà e il caso della psichiatra di Pisa vittima di un ex paziente, ha riportato il problema all’attualità. I dati nazionali da fonte Inail parlano di 1600 casi l’anno, quattro al giorno e di questi solo una minoranza riguarderebbe i medici. Alla Spezia, però, ci sono stati episodi di intemperanza nei confronti dei medici del pronto soccorso, più raramente in corsia. Così l’ordine dei medici si è mobilitato per correre ai ripari. In collaborazione con l’associazione culturale scuola di formazione professionale, ha organizzato un incontro scientifico con esperti del settore per fornire ai suoi iscritti gli strumenti necessari per fronteggiare l’aggressività altrui e le possibili situazioni di rischio.

Sono stati invitati a parlare docenti di fama nella sala riunioni dell’ordine in via Veneto 165 sul tema ‘Aggressività e violenza: modalità di comportamento”. Il presidente dell’ordine dei medici della Spezia Salvatore Barbagallo ha tenuto l’introduzione al corso, prima di lasciare la parola agli esperti. Due psichiatri sono interventi sul tema delle aggressioni: Giuseppe Ruffolo ha parlato delle basi neurologiche del fenomeno e il collega Leonardo Moretti ha trattato il riconoscimento dei segnali premonitori. Lo hanno fatto dopo l’introduzione a cura del dottor Giuseppe Bertolini, moderatore dell’incontro. Poi, lo psichiatra Mario Bertoncini ha illustrato i comportamenti e le reazioni fisiologiche di fronte all’aggressione e successivamente la psicologia Daniela Lorenzini ha trattato l’argomento ‘Tecniche di de-escalation’ per ridurre l’impatto emotivo di fronte a un potenziale aggressore.

Dopo un breve intervento di Enzo Meneghini, insegnante di scienze motorie, esperto di tecniche di difesa il quale ha invitato i presenti alle prove pratiche, ha preso la parola Andrea Prassini, vicecomandante della polizia municipale di Santo Stefano Magra, con un trattato di giurisprudenza inerente alla legittima difesa e l’eccesso colposo.

Il presidente Salvatore Barbagallo ha ritenuto opportuno organizzare questo aggiornamento per gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri della Spezia per far fronte alle violenze verbali o fisiche. Tra la prima e seconda parte del convegno, il presidente del Consiglio regionale Gianmarco Medusei, medico di professione, ha portato un breve saluto ai colleghi rimarcando come la violenza contro i medici sia un fenomeno che colpisce gravemente la professione sanitaria.