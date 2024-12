Trofeo di Natale a Passeggiata Morin: gara remiera e solidarietà con Telethon

Un appuntamento tradizionale per la città: lo specchio di mare antistante Passeggiata Morin ospiterà domenica 15 dicembre la 22ª edizione del Trofeo di Natale, che avrà inizio alle 10.30 con la gara Junior.

Come da tradizione, la gara remiera di Natale viene disputata come una festa e non una competizione: una manifestazione voluta dalle Borgate per rendere omaggio alla Città e al Golfo dei Poeti, come sempre legata alla solidarietà. Anche quest’anno, si rafforza il rapporto di collaborazione con il comitato provinciale Telethon della Spezia.

L’iniziativa diventerà inoltre un’occasione importante per dare visibilità alla città, al Palio e ai gruppi sportivi che sostengono il comitato provinciale, grazie alla 35ª edizione della Maratona televisiva della Fondazione Telethon sulle reti Rai. Telethon aprirà infatti una finestra su Rai 1 grazie al collegamento con ’Uno Mattina in Famiglia’ dalle 8 in diretta da Passeggiata Morin, dove sarà presente il comitato provinciale Telethon della Spezia insieme al Comitato delle Borgate, per raccontare la storia della centenaria disfida remiera, della città e della tradizione dei Maestri d’Ascia, iniziata nel 1950 da Angelo Maioli grazie anche al Palio del Golfo.

Le disfide remiere, con una adesione record di equipaggi, si svolgeranno con questo orario: 10.30 gara categoria Junior, 11.15 gara Femminile, 12 Palio del Golfo. Il Trofeo di Natale si inserisce in un ricco calendario che dà il via agli appuntamenti per i 100 anni del Palio e che renderà il 2025 una grande festa, col patrocinio del Ministero del Mare e dell’Enit Agenzia nazionale per il turismo.

Kermesse presentata ieri ufficialmente alla presenza del sindaco di Spezia Pierluigi Peracchini, l’assessore al Palio del Golfo Maria Grazia Frijia, il presidente del Comitato Borgate Massimo Gianello, il sindaco di Lerici Leonardo Paoletti, il sindaco di Porto Venere Francesca Sturlese, Monica Fiorini, Responsabile settore comunicazione e marketing Autorità di Sistema Portuale Mar Ligure Orientale, Gianmarco Medusei in rappresentanza della Regione Liguria, il Comandante della Capitaneria di Porto, Capitano di Vascello Alberto Battaglini, Capitano di Vascello Capo di Stato Maggiore Paolo Spina del Comando Marittimo Nord, la coordinatrice provinciale di Telethon Mara Biso, il coordinatore nazionale Canottaggio Uisp Acquaviva Pino Cocco e i rappresentanti delle Borgate.

"Il Trofeo di Natale – spiega il sindaco – rappresenta un’opportunità unica per far rivivere l’emozione del Palio del Golfo anche nel periodo natalizio. Quest’anno, avremo anche Rai Uno Mattina, che metterà in luce le bellezze della nostra città e l’importanza di una nostra tradizione".