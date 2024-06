Trionfo in piazza del Bastione. L’Alive Show fa ballare tutti

Una piazza completamente gremita ha osannato sabato sera i protagonisti dell’Alive Show. L’evento organizzato da Luciano e Michelangelo Falcone ha visto la partecipazione di migliaia di persone che hanno creato un’atmosfera elettrizzante, travolgente, ma soprattutto di condivisione. Un vero e e proprio trionfo in piazza del Bastione intrattenendo giovani e famiglie che hanno trascorso la serata cantando e ballando per ore sulle note di Blame, Michelangelo, Angie e Michelle. Lo special guest Aka7even ha concluso in bellezza coi suoi successi, interagendo e cantando ad una sola voce con il pubblico. Un’energia esplosiva che ha conquistato i presenti impegnati a cantare a squarciagola e illuminato con i propri cellulari, creando una cornice suggestiva. "Siamo molto soddisfatti della risposta positiva della gente a questa nostra scommessa – hanno dichiarato i Falcone, padre e figlio –. Volevamo regalare ai giovani e alla nostra città un evento speciale, indimenticabile, che mettesse al centro il talento e credo proprio che ci siamo riusciti. L’atmosfera in piazza era magica. Un ringraziamento speciale a Comune, sponsor, associazione Life on the sea e scuola ’Dancing Project’, che ha arricchito le esibizioni con coreografie strabilianti".

Marco Magi