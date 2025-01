Tributo agli Oasis con i Supernova

Questa sera, allo SmooD - Sign music desk di Ceparana, sarà la volta dei Supernova, quotatissima tribute band degli Oasis proveniente dal Piemonte. E porterà per la prima volta sul palco ceparanese la musica di una delle band inglesi più amate di sempre. "I fratelli Gallagher – spiega il direttore artistico Stefano Ricci – irriverenti, scontrosi, rissosi, ma con un carisma che ha reso la loro band la più famosa a livello planetario degli anni ‘90. Tra le band più note e di successo del Britpop, movimento di cui figurano come pionieri, gli Oasis sono il gruppo britannico di maggiore impatto di quel periodo. Nell’agosto del 1996, tennero a Knebworth Park uno dei più grandi concerti all’aperto mai realizzati nel Regno Unito. Con una richiesta di ticket superiore a 2,6 milioni di persone, pari al 5%della popolazione britannica di allora". La cena inizia alle 20, il concerto alle 22. Ulteriori informazioni al numero 328 7671213 (anche per le prenotazioni).